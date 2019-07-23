0553 313 94 23

Dünya liderleri ve diplomatlardan Johnson’a tebrik

Dünya liderleri ve diplomatlar İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson’ı tebrik etti.

23 Temmuz 2019 Salı 17:15
Dünya liderleri ve diplomatlardan Johnson’a tebrik

Dünya liderleri ve diplomatlar İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson’ı tebrik etti.


İngiltere’de Boris Johnson, bugün iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak. Johnson’a ilk tebrik ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İngiltere’nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson’ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak” ifadelerine yer verdi.


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen ile bugün Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sadece AB meseleleriyle ilgili değil, İran ve uluslararası güvenlik alanlarında da Johnson ile “Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde” çalışmak istediğini söyledi. Ursula von der Leyen ise “Öncelikle, Başbakan olarak seçildiği için Boris Johnson’ı tebrik ediyorum. Onunla iyi bir iş ilişkisi kurmayı dört gözle bekliyorum” sözleriyle Johnson’ı tebrik etti.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Eski mevkidaşımı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de yeni Başbakan Johnson’ı tebrik etti. Simon, İrlanda’nın Brexit kördüğümünü çözmek için Boris Johnson ile yapıcı bir şekilde çalışacağını belirterek, "Muhafazakar Parti’nin lideri seçilen Boris Johnson’ı tebrik ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan
    1. Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan
    2. İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e..
    3. Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son..
    4. Ümraniye’de korkutan çatı yangını
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    6. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    7. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    8. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    9. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    10. Menemenspor'da transfer
    11. Kıvanç hayata tutunamadı
    12. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    13. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    14. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    15. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    16. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    17. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    18. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    19. Muğla'daki trafik kazası
    20. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    21. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    22. Kars’ın şehir içi yol ve..
    23. Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit..
    24. Akıncı Üssü davası
    25. Basra Körfezi'nde gerilim tırmanıyor!..
    26. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    27. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    28. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi’nden..
    29. Fırat Üniversitesi Besyo taban..
    30. Öksüz, Anadolu’nun en etkili 11 iş..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi