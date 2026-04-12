Gündem Dünya liderleri Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek Büyük buluşma
Gündem

Dünya liderleri Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek Büyük buluşma

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya liderleri Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek Büyük buluşma

40'tan fazla etkinlik ve oturumun düzenleneceği foruma 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 17-19 Nisan'da "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026) bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ADF2026, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak.

İlki 2021'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" olacak.

Foruma 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor.

Devlet başkanı düzeyindeki katılımcıların yaklaşık yarısının Afrika ve Avrupa'dan, dışişleri bakanı düzeyindeki katılımcıların yüzde 40'ının Afrika, yüzde 35'inin Avrupa ve yüzde 22'sinin Asya'dan olması öngörülüyor.

ADF2026 kapsamında lider panelleri dahil olmak üzere 40'tan fazla etkinlik ve oturumun düzenlenmesi planlanıyor.

Oturumlarda küresel sistemde derinleşen belirsizlikler ve dönüşüm süreçleri ile bölgesel gelişmelerin geniş yelpazede ele alınacağı, siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik eksenlerde şekillenen başlıca gündem maddelerinin de tartışmaların odağını oluşturacağı belirtildi.

ADF2026'daki faaliyetler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı izlenebilecek, ayrıca oturumların önemli bir kısmı TRT aracılığıyla canlı yayımlanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ADF2026 kapsamında Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Sekizli Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı'na katılması planlanıyor.

