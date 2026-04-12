  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saat ve dakikalar neden 60’a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş... Altın piyasasında dev dalga! Rekorlar ve sert düşüşlerin ardından yatırımcı 'bekle-gör' moduna geçti! Halit Akçatepe'nin kızından şaşırtan itiraf: 'Babamdan öğrendiğim en önemli şey' Ukrayna'da 10 yıllık sorun: 40-50 bin grivnaya kadar kazanıyorlar! Ülke için tehlike çanları çalıyor Beşiktaş'ta ilk ayrılık çok yakın! İtalya'ya kiralık olarak gönderilmişti Fenerbahçe'nin gündemindeki isimden transfer açıklaması: Hiçbir seçeneği dışlamıyorum! Gençler büyük tehdit altında
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Bu köyün inanılmaz kendi kuralları var: Erkeklerin girişi yasaklandı! Benzersiz özelliği olan gizemli yer
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afrika ülkesi Kenya'nın kuzeyindeki bu köy kadınların hegemonyasında yaşanan ilginç özellikleri olan bir köy olarak dünyanın gündeminde...

#1
Sadece kadınların yaşadığı, kendi kurallarını koyduğu ve ekonomik özgürlüğünü kazandığı bir dünya hayal edin. 1990 yılında 15 kadının bir araya gelerek kurduğu Umoja köyü, bu fikri gerçeğe dönüştürerek global bir ilham kaynağı haline geldi. Kadınların bu hikayesi haberimizin devamında..

#2
Kenya'nın uçsuz bucaksız savanalarında, Samburu bölgesinde yer alan Umoja köyü, alışılmışın çok dışında bir yaşam formülüne sahip. Dünyanın geri kalanından tamamen izole olmasa da, kuralları gereği eşsiz bir yerleşim yeri. Bu köyün en vurucu kuralı ise oldukça net: Erkeklerin girmesi kesinlikle yasak. Umoja, yalnızca bir coğrafi konum değil, aynı zamanda şiddete karşı verilmiş güçlü bir mücadelenin ve kadın dayanışmasının yaşayan bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

#3
habere göre; Her şey 1990 yılında başladı. Samburu kabilesinin geleneksel ve baskıcı yapısından, cinsel şiddetten ve zoraki evliliklerden kaçan 15 cesur kadın, kendi güvenli alanlarını inşa etmek üzere bir araya geldi. Swahili dilinde "birlik" anlamına gelen Umoja ismini seçmeleri tesadüf değildi. Bu isim, acılardan doğan ortak bir gücün ve yeniden varoluşun en net ifadesiydi. Köyün kapıları erkeklere sımsıkı kapalı. Bu kural, yıllarca maruz kalınan erkek egemen şiddete karşı çekilmiş kalın bir sınır çizgisi. Ancak Umoja kadınları sadece dış dünyaya kapanmakla kalmadı, kendi ekonomik bağımsızlıklarını da kazandı.

#4
Geleneksel el sanatları, renkli boncuklardan yapılan takılar ve köye ilgi duyan turistler sayesinde kendi ekonomilerini yarattılar. Elde edilen gelir, hem köyün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kadınların kimseye muhtaç olmadan yaşamasına olanak tanıyor. Bu kadınlar köyünde elbette çocuklar da var. Kız çocukları bu güvenli ve dayanışma odaklı ortamda büyüyerek sistemin bir parçası oluyor. Erkek çocuklarına ise belirli bir yaşa gelene kadar köyde kalma izni veriliyor. Büyüdüklerinde eğitimleri veya hayatlarını kurmaları için dış dünyaya uğurlanıyorlar. Bu döngü, köyün katı ama kendi içinde tutarlı yapısını korumasını sağlıyor. Ataerkil Samburu kültürünün ortasında sadece kadınlardan oluşan bağımsız bir köy kurmak kolay olmadı. Başlangıçta kurucu kadınlar çok ciddi tehditler aldı ve dışlandı. Fakat onlar geri adım atmadı. Umoja, bugün sadece Kenya'da değil, tüm dünyada kadın hakları ve direnişinin en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu cesur kadınların hikayesi, umutsuzluktan nasıl yepyeni bir hayat filizlenebileceğini hepimize gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23