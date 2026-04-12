Hangi etten hangi yemek olur? Kasabınıza bunu söylemezseniz olanlar olur...

1. Haşlamalık ve Sulu Yemeklerin Sırrı: Gerdan ve İncik Etin pişerken kurumaması ve suyunun jelatinli bir kıvam alması için kol ve bacak kaslarını tercih etmelisiniz. En İyi Bölge: Gerdan, İncik, Kürek. Neden? Bu bölgeler bağ dokusu açısından zengindir. Kısık ateşte uzun süre piştiğinde o dokular erir ve et lif lif ayrılır.