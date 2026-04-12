Fenerbahçe’nin 3 yıldızı Avrupa’nın gözdesi oldu
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de son haftalarda üç oyuncunun performansı öne çıkıyor. Form grafiği yükselen yıldız isimleri, Avrupa devleri de mercek altına aldı.
Kayserispor engelini 4 golle aşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Dorgeles Nene'nin performansı dikkat çekiyor.
3 futbolcunun da bir süredir Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar tarafından takip ediliği öğrenildi.
ALMAN EKİPLERİ PEŞİNDE Sarı-lacivertlilerin sezon başında Salzburg'dan transfer ettiği Nene'yi Bundesliga ekiplerinin yakın mercek altına aldığı ve rapor hazırladığı belirtildi.
Yaz transfer döneminde 3 oyuncu için de teklif gelmesi beklenirken, Fenerbahçe cephesi genç yıldızları için yüksek bonservis bedeli talep edecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23