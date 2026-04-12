Kendi imkanıyla üretiyor: Tanesini 40 bin liradan satıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kendi imkanıyla üretiyor: Tanesini 40 bin liradan satıyor!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde üretilen el emeği tespihler, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki İbrahim Koca, kendi çabasıyla öğrendiği tespih ustalığını yıllar içinde geliştirerek hem Türkiye’ye hem de yurt dışına ürün gönderen bir üretici haline geldi. Gençlik yıllarında tespih yapımına ilgi duyan İbrahim Koca, herhangi bir ustadan eğitim almadan deneme yanılma yöntemiyle bu işi öğrendi.

Küçük makinelerle başladığı üretim serüveni, zamanla büyüyerek geniş bir müşteri ağına ulaştı. İlk etapta çevresine satış yapan Koca, bugün Türkiye’nin dört bir yanına ve farklı ülkelere tespih gönderiyor.

HAMMADDESİ KEHRİBAR Hem üretim yapan hem de mahalle muhtarlığı görevini sürdüren İbrahim Koca, tespih kültürünün toplumda önemli bir yeri olduğunu, zikir aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Ürettiği tespihlerin büyük bölümünde Kehribar kullandığını ifade eden Koca, bu özel malzemenin milyonlarca yıl önce çam ağaçlarından akan reçinelerin yer altında fosilleşmesiyle oluştuğunu belirtti. Tespihlerin yalnızca kehribarla sınırlı olmadığını da vurgulayan Koca, farklı ağaç türleri, hayvansal materyaller ve değerli taşlardan da üretim yaptığını dile getirdi.

TANESİ 40 BİN LİRA El emeğiyle hazırlanan tespihlerin fiyatlarının kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre değiştiğini belirten Koca, ürünlerin 400 liradan başlayıp 40 bin liraya kadar ulaştığını ifade etti./

Cumartesi Anneleri, İmamoğlu ve Cindoruk maskeli baloda
Gündem

Cumartesi Anneleri, İmamoğlu ve Cindoruk maskeli baloda

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Türkiye siyasetindeki çelişkileri ve "kent uzlaşısı" adı altındaki ittifakları se..
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti
Gündem

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti

Nevşehir mitinginde Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yuhalama organize ettiği yönündeki tartışmalar gündemi hareketlendird..
Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi
Gündem

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.
Uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Gündem

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu İbrahim Çelikkol ve şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saçında kokain bulundu. ..
İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Dünya

İran-ABD arasında kriz! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Pakistan'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza gi..
