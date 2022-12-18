Dünya kupasının yıldızıydı, ama...

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda performansıyla adından en çok söz ettiren isimlerinden olan Faslı yıldız Romain Saiss'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. Tecrübeli savunmacı yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın oynayacağı 2 maçta yer almayacak.

Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, dev organizasyonu beklenmedik bir şekilde dördüncü tamamlayarak tüm çevrelerden alkış toplamıştı. Fas'ın bu başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Beşiktaş forması giyen Romain Saiss oldu.

Performansıyla beğeni toplayan Saiss'ten Beşiktaş'a kötü haber geldi. 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşarken, 2 maçı kaçıracağı öğrenildi.

A Spor'a göre Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanan 32 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise neüz netlik kazanmadı.