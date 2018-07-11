Dünya Kupası'ndaki dev maçta Beşiktaşlı Vida'ya şok

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında yarı final karşılaşmasında Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadele, devam ederken, Beşiktaşlı futbolcu Vida, taraftarların hedefindeki isim oldu.

RUSLAR UNUTMADI, ISLIKLADI

Rus taraftarlar, ülkeleriyle oynanan maçın ardından "Yaşasın Ukrayna" diye bağıran Vida'yı protesto etti. Mücadelede ayağına her top geldiğinde ıslıklayan Ruslar, bir nevi intikam almış oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya maçınından ardından Dinamo Kiev takımında scoutluk yapan Onjen Vukojevic'in paylaştığı bir videoda Domagoj Vida'nın "Yaşasın Ukrayna!" diye bağırdığı görülmüştü.

FIFA, bu olayın ardından soruşturma başlatmış ve Beşiktaşlı futbolcuya uyarı vermişti.