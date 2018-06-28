Dünya Kupası'nda şok sözler! 'Ölüm tehditleri alıyorum'

Dün gece sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp içini döken tecrübeli eldiven, ölüm tehditleri aldığını da açıkladı. İşte o açıklamalar...

"Son maçta alınan pozitif sonuç ve bir üst tura yükselme biraz olsun beni rahatlattı. Şanssızlık, talihsizlik, hata, başıma gelenlere ne isterseniz diyebilirsiniz..."

"Futbol sahasında yaptığım hatayı kabul ediyorum. Fakat sonrasında bana ve aileme yapılan saygısızlıkları, kötü dilekleri, ölüm tehditlerini ise kabul edemem. Sonrasında yapılanlar bana hiç yardımcı olmadı."

"Bir kez daha söylüyorum. Ben yaptığım hataları kabul ediyorum ama sonrasında ailemin yaşadığı kötü günleri sindiremiyorum. Arjantin formasına değer veriyorum, ben yaptığım hatalar sonrası benim ve ailemin yanında olanlara teşekkür ederim."

D Grubu'nu 2. sırada bitiren Arjantin, C Grubu'nu zirvede tamamlayan Fransa ile eşleşti. Son 16 karşılaşması, 30 Haziran Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak.