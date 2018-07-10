Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa oldu

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.

Hareketli geçen mücadelede Fransa rakibini saf dışı bırakarak adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Turnuvanın 1 milyar 410 milyon Euro'luk değeri ile en pahalı takımı olan Fransa, Hırvatistan-İngiltere maçının kazanıyla finalde kozlarını paylaşacak.

BELÇİKA 51. DAKİKADA YIKILDI

Belçika'yı yıkan gol 51. dakikada Samuel Umtiti'den geldi.