Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa oldu
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde Fransa, Belçika'yı Umtiti'nin 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.10 Temmuz 2018 Salı 22:53
Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.
Hareketli geçen mücadelede Fransa rakibini saf dışı bırakarak adını finale yazdıran ilk ekip oldu.
Turnuvanın 1 milyar 410 milyon Euro'luk değeri ile en pahalı takımı olan Fransa, Hırvatistan-İngiltere maçının kazanıyla finalde kozlarını paylaşacak.
BELÇİKA 51. DAKİKADA YIKILDI
Belçika'yı yıkan gol 51. dakikada Samuel Umtiti'den geldi.
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