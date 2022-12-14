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Spor Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Spor

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla yenerek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 00:01:00 -
Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 3-0 kazandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 69. dakikalarda Julian Alvarez ile 33. dakikada Messi penaltıdan attı. Ayrıca Alvarez'in ikinci golünün asisti Messi'den geldi.

Bu sonucun ardından Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükselirken son finalist Hırvatistan ise turnuvaya veda etti. Arjantin'in finaldeki rakibi Fransa - Fas maçının galibi olacak.

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