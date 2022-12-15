Dünya Kupası'nda final oynayacak takımlar netleşti
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ile 79. dakikada Kolo Muani kaydetti.
Bu sonucun ardından son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nda finale yükselirken Fas, turnuvaya veda etti.
Fransa final mücadelesinde 18 Aralık Pazar günü Arjantin'le karşılaşacak. 17 Aralık Cumartesi günü de Fas ile Hırvatistan üçüncülük maçına çıkacak.