  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap, Fas taraftarları: Katar'daki Dünya Kupası ve Fas'ın galibiyetleri Arap dünyasını birleştirdi!

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu mahkeme kararını verdi

Asgari ücrette flaş gelişme! Kritik toplantının ardından ilk açıklama geldi

Şaka gibi! sular altında kalan İzmir'de İZSU'dan 'yağmur sınavını geçtik' açıklaması!

Beşiktaş eski Belediye Başkanı CHP'li firari Murat Hazinedar'ın yakalanma anı!

PKK terör örgütünden "sokaklara çıkın" talimatı!

Selçuk Bayraktar tarihi anları paylaştı! KIZILELMA gökyüzüyle buluştu

Doları bir anda bırakıp TL'ye geçtiler! Neler olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar

Tarihi keşif! Dönüm noktası niteliğinde! Dünyayı değiştirecek çığır açıcı adım

Türk general kardeş ülkenin ordusuna atandı! Tarihi adım resmen atıldı
Spor Dünya Kupası'nda final oynayacak takımlar netleşti
Spor

Dünya Kupası'nda final oynayacak takımlar netleşti

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 00:15:00 -
Dünya Kupası'nda final oynayacak takımlar netleşti

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ile 79. dakikada Kolo Muani kaydetti.

Bu sonucun ardından son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nda finale yükselirken Fas, turnuvaya veda etti.

Fransa final mücadelesinde 18 Aralık Pazar günü Arjantin'le karşılaşacak. 17 Aralık Cumartesi günü de Fas ile Hırvatistan üçüncülük maçına çıkacak.

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde
Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde

Spor

Bomba transfer iddiası! Fenerbahçe transfer: Dünya Kupası'na damga vuran yıldız gündemde

Dünya Kupası'nda maç anında şok ölüm!
Dünya Kupası'nda maç anında şok ölüm!

Spor

Dünya Kupası'nda maç anında şok ölüm!

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Spor

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor!
Dünya Kupası'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor!

Spor

Dünya Kupası'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor!

Fatih Terim olmadı bakın kim geliyor! Dünya Kupası sonrası sürpriz: Olay isim çok konuşulacak
Fatih Terim olmadı bakın kim geliyor! Dünya Kupası sonrası sürpriz: Olay isim çok konuşulacak

Spor

Fatih Terim olmadı bakın kim geliyor! Dünya Kupası sonrası sürpriz: Olay isim çok konuşulacak

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Spor

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Arap, Fas taraftarları: Katar'daki Dünya Kupası ve Fas'ın galibiyetleri Arap dünyasını birleştirdi!
Arap, Fas taraftarları: Katar'daki Dünya Kupası ve Fas'ın galibiyetleri Arap dünyasını birleştirdi!

Dünya

Arap, Fas taraftarları: Katar'daki Dünya Kupası ve Fas'ın galibiyetleri Arap dünyasını birleştirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23