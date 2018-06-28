Dünya Kupası'nda bir ilk! Sarı kartla gruptan çıktılar!

Dünya Kupası H Grubu'nun son maçlarında Senegal ile Kolombiya ve Japonya ile Polonya karşı karşıya geldi. Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup ederken grubu lider tamamladı. Japonya ise Polonya'ya 1-0 yenilmesine rağmen sarı kart kuralı sayesinde bir üst tura adını yazdırdı.

Kolombiya, Senegal galibiyeti ile birlikte puanını 6'ya yükseltip grubu lider tamamlarken Senegal ve Japonya 4 puan aldı, ikisi de 4 gol atıp, 4 gol yedi. Bu durumda Dünya Kupası tarihinde ilk kez fair play kuralı uygulandı. Kurala göre daha kart gören takım bir üst tura çıkıyor. Fair play kuralında sarı kartlara 1, kırmızı kartlara 2 puan veriliyor. Daha az puanı olan avantajlı sayılıyor.

JAPONYA 4 - 6 SENEGAL

Polonya karşısında ilk yenilgisini yaşayan Japonya, 3 maçta 4 sarı kart görürken Senegal ise gördüğü 6 sarı kart nedeniyle turnuvadan elendi. Japonya, mağlup olması halinde sarı kart avantajı nedeniyle mağlup olduğu Polonya maçının son dakikalarında atak yapmadı ve savunmada bekledi. Senegal ise son dakikalarda yoğun baskı uygulasa da turnuvadan elenmekten kurtulamadı.