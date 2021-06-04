Dünya Kupası’na Türk Polisi damgası!
Dünyanın en büyük organizasyonunda Türk polisi açısından gurur verici bir gelişme yaşandı.
Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan FIFA 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nın güvenliğinde Türk polisinin etkin olarak görev yapmasını sağlayacak sözleşmeye TBMM onay verdi. TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen teklif kısa sürede TBMM Genel Kurulu gündeminde de ele alınacak. Kaç polisin Katar'a gideceği ise iki ülke arasında daha sonra imzalanacak uygulama protokolüyle belirlenecek.