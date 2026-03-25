  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji piyasalarında savaş depremi! Fatih Dönmez'den küresel ekonomik yıkıma karşı barış çağrısı! Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi! Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu Korkutan haber! Nükleer Santrale saldırı Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu! Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması 2025'te tutuklanmıştı! Afganistan ABD vatandaşını serbest bıraktı ABD’den hakkında dikkat çeken iddia! 3 bin asker Orta Doğu’ya gönderiliyor Polonya’da Orban gerilimi! Başbakan Tusk’tan Cumhurbaşkanı’na sert sözler
Spor Dünya Kupası yolunda yarı final maçları başlıyor
Spor

Dünya Kupası yolunda yarı final maçları başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Dünya Kupası yolunda yarı final maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalleri yarın oynanacak. Yarı final mücadeleleri, tek maç üzerinden yapılacak. Türkiye, yarın Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off turunda mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yarın Romanya ile karşılaşacak.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Yarın oynanacak play-off yarı final maçları programı şöyle:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23