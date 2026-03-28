Gazze kan ağlıyor! Otellerde uçkur, belediyede torpil: DİSK Başkanı’na "aile paketi" hizmet İlaç kıtlığı başlıyor! Enerji şirketlerinin kar beklentileri arttı savaştan besleniyorlar! Batı’nın ilaç balonu söndü: Küresel eşkıyalığın bedelini kendi halkları ödüyor! İslam'a saldıran muhteris hakkında suç duyurusu Filistinlilere özel idam getiriyor! İsrail ölümlerden ölüm beğendiriyor! Bölgeye Üçüncü Tabut Gemisi: Haydut ABD’nin "Bush"u da Yola Çıktı! Ahlâksızlığı, zinayı savundular Otelde iş üstünde basılan belediye başkanına Özgür Özel sahip çıktı! Dimdik yatakta
Spor Dünya kupası yolunda son engel: Kosova’nın aday kadrosu belli oldu
Spor

Dünya kupası yolunda son engel: Kosova'nın aday kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya kupası yolunda son engel: Kosova’nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koymak için çıkacağı tarihi play-off finali öncesi rakip Kosova’da heyecan dorukta. Teknik Direktör Franco Foda’nın belirlediği 23 kişilik kadroda, Süper Lig’den tanıdık isimler dikkat çekiyor.

Kosova Milli Futbol Takımı'nın, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesi aday kadrosu duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde 31 Mart Salı günü Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mergim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (TSG 1899 Hoffenheim)

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriç (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist Kharkiv)

Spor

Dünya Kupası yolunda yarı final maçları başlıyor

Spor

Montella'dan tarihi Romanya maçı öncesi tam konsantrasyon! "Aklımızda mağlubiyet yok, hedefimiz belli!"

Spor

Türkiye maçı öncesi Lucescu'dan açıklama

Spor

A Milli Takım’da Romanya maçı öncesi şok

