Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünya kupası öncesi skandal: Antrenmanda casus var!

Dünya Kupası play-off finalinde İtalya ile karşılaşacak olan Bosna-Hersek milli takımının antrenmanında büyük bir skandal yaşandı. İtalyan bir asker antrenmanı telefon ile kayıt altına alırken yakalandı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off finalinde Bosna Hersek ile İtalya bu akşam Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele öncesi Bosna Hersek Milli Takımı dün son taktik idmanını yaparken ilginç bir olay yaşandı.

İTALYAN ASKER ANTRENMANI KAYDEDERKEN YAKALANDI

Bosnalı Klix.ba ve İtalyan SportsMediaset'te yer alan haberlere göre: Avrupa Birliği askeri kılığına girmiş İtalyan bir casus, Edin Dzeko ve arkadaşlarının çalışma yaptığı sırada Bosna Hersek'in antrenmanını videoya aldı.

Bosna teknik heyeti, üzerinde İtalya arması basılı askeri bir mont giyen ve vücuduna yapışık şekilde tuttuğu cep telefonuyla yasaklı bölgeden taktik çalışmalarını kaydeden bir adamın yakalandığını açıkladı.

Askerin, tesislerin hemen bitişiğindeki EUFOR (Avrupa Birliği Barış Gücü) üssünde görevli bir İtalyan asker olduğu iddia edildi.

'ASKERİMİZ BİR FUTBOLSEVER'

Öte yandan İtalyan savunma kaynaklarından gelen açıklamalarda ise söz konusu kişinin bir casus olmaktan ziyade 'Futbolsever bir asker' olduğu savunuldu. "Üssün hemen yanındaki sahada dünya yıldızlarını görünce kişisel merakıyla izlemiş ve kısa bir görüntü almıştır. Durumun İtalya Milli Takımı ile hiçbir bağlantısı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

