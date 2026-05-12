Şampiyonlar Ligi ve ülke liglerinde sezonun son bölümüne girilirken, futbol dünyasında heyecan şimdiden 2026 FIFA Dünya Kupası’na yöneldi. Tarihinde ilk kez üç ülkenin ortaklığında düzenlenecek turnuva için geri sayım başlarken, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın maç takvimi de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor, final maçı hangi tarihte yapılacak?

2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026 Dünya Kupası, haziran ayının ikinci haftasında başlayacak.

Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da yapılacak.

2026 Dünya Kupası hangi ülkelerde düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek. Organizasyon, tarihinde ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası’nda kaç takım mücadele edecek?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 12 grupta toplam 48 takım mücadele edecek. Organizasyon boyunca toplam 104 maç oynanacak.

Dünya Kupası açılış maçı nerede oynanacak?

Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko’daki 83 bin kişilik Azteca Stadı’nda oynanacak.

Dünya Kupası final maçı nerede yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın final maçı, 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu’nda yapılacak.

Milli takım Dünya Kupası maç programı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası maç programı da belli oldu. Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak.

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Maç: Türkiye–Avustralya

Saat: TSİ 07.00

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

Maç: Türkiye–Paraguay

Saat: TSİ 06.00

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

Maç: Türkiye–ABD

Saat: TSİ 05.00

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood