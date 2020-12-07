Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?
İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası kura çekilişinin ardından Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu da belirlenecek. A Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı çekilişte 10 grup oluşacak ve toplam 55 ülke katılmış olacak. Peki, 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman düzenlenecek? Kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylar…
Sporseverler tarafından yakından takip edilecek olan Dünya Kupası kura çekimi çevrimiçi gerçekleşecek. Peki, A Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı Dünya Kupası kura çekimi, ne zaman düzenlenecek? Kura çekimi saat kaçta hangi kanalda verilecek? İşte, detaylar…
2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?
Kura çekilişlerinde, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımlar gruplara ayrılacak. Söz konusu çekilişler, yarın İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenecek. Kura çekilişleri saat 20.00'de başlayacak.
UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, Türkiye; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbada yer alacak.