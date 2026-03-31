Dünya Kupası için kıtalar arası 2 kritik maç oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası kıtalar arası play-off final karşılaşmaları yapılacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Jamaika ve Irak-Bolivya maçları oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'na kıtalar arası play-off etabından iki takım katılma hakkı elde edecek.
Meksika'da yapılacak maçlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika ile karşılaşacak, Irak ise Bolivya karşısında Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
TSİ ile bu gece yarısı ve sabaha karşı oynanacak final maçlarının programı şöyle:
00.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Jamaika
06.00 Irak-Bolivya