Dünya Kupası günlüğü: Galatasaray- Başakşehir ayrıntısı
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B, K ve L Grubu'nda oynanacak 4 maçla sürecek. Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev'in formasını giydiği Özbekistan ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in yer aldığı Kolombiya karşı karşıya gelecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Türkiye’de futbol oynayan futbolcular da sahneye çıkacak. K Grubu'nda Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev'in formasını giydiği Özbekistan ile Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in yer aldığı Kolombiya, Mexico City Stadı'nda TSİ 05.00'de karşılaşacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00