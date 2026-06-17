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#1
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Arjantin'in gollerini 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

#2
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltmesiyle rekor tazeledi... Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkararak zirvedeki rekora ortak oldu.

#3
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

İşte Messi'nin zirveyi paylaştığı isim ve zirvede olanlar...

#4
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

10- TEÓFİLO CUBİLLAS PERU *10 GOL

#5
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

10- GRZEGORZ LATO POLONYA *10 GOL

#6
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

10- GARY LİNEKER İNGİLTERE *10 GOL

#7
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

10-GABRİEL BATİSTUTA ARJANTİN *10 GOL

#8
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

10- THOMAS MÜLLER ALMANYA * 10 GOL

#9
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

8- SÁNDOR KOCSİS MACARİSTAN *11 GOL

#10
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

8-JÜRGEN KLİNSMANN ALMANYA *11 GOL

#11
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

7- PELÉ BREZİLYA *12 GOL

#12
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

6- JUST FONTAİNE FRANSA *13 GOL

#13
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

4- KYLİAN MBAPPÉ FRANSA *14 GOL

#14
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

4- GERD MÜLLER ALMANYA *14 GOL

#15
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

3- RONALDA BREZİLYA *15 GOL

#16
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

1- LİONEL MESSİ ARJANTİN *16 GOL

#17
Foto - Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!

1- MİROSLAV KLOSE Almanya *16 GOL / kaynak: haber7

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