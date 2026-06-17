Tek maçla tarihe geçti: İşte Dünya Kupasında tüm zamanların 10 golcüsü!
FIFA 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, saha içindeki mücadelenin yanı sıra skorlarla da gündeme gelmeye devam ediyor.
FIFA 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, saha içindeki mücadelenin yanı sıra skorlarla da gündeme gelmeye devam ediyor.
FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geldi. ABD'nin Kansas kentindeki mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Arjantin'in gollerini 17, 60 ve 76. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.
Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükseltmesiyle rekor tazeledi... Messi, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya çıkararak zirvedeki rekora ortak oldu.
İşte Messi'nin zirveyi paylaştığı isim ve zirvede olanlar...
10- TEÓFİLO CUBİLLAS PERU *10 GOL
10- GRZEGORZ LATO POLONYA *10 GOL
10- GARY LİNEKER İNGİLTERE *10 GOL
10-GABRİEL BATİSTUTA ARJANTİN *10 GOL
10- THOMAS MÜLLER ALMANYA * 10 GOL
8- SÁNDOR KOCSİS MACARİSTAN *11 GOL
8-JÜRGEN KLİNSMANN ALMANYA *11 GOL
7- PELÉ BREZİLYA *12 GOL
6- JUST FONTAİNE FRANSA *13 GOL
4- KYLİAN MBAPPÉ FRANSA *14 GOL
4- GERD MÜLLER ALMANYA *14 GOL
3- RONALDA BREZİLYA *15 GOL
1- LİONEL MESSİ ARJANTİN *16 GOL
1- MİROSLAV KLOSE Almanya *16 GOL / kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23