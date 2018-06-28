Dünya Kupası grup maçları puan durumu D grubu Hırvatistan Arjantin Nijerya İzlanda

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Dünya Kupası grup maçları puan durumu (D grubu Hırvatistan, Arjantin, Nijerya ve İzlanda) nasıl oluştu?

Oynadığı İzlanda ve Hırvatistan maçlarında sergilediği oyun sonrası Nijerya maçının kadrosuna alınmayan Willy Caballero, ölüm tehditleri aldığını söyledi.