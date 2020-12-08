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Spor Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler?
Spor

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belirlendi. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri, 2022 yılı Kasım ayında olacak. Dünya Kupası elemeleri için kura çekilişleri İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşti. Kura çekilişlerinin ardından birçok kişi Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler? Dünya Kupası elemelerine dair detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:10:00 -
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belirlendi. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri, 2022 yılı Kasım ayında olacak. Dünya Kupası elemeleri için kura çekilişleri İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşti. Kura çekilişlerinin ardından birçok kişi Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler? Dünya Kupası elemelerine dair detaylar…

Dünya Kupası 2022 kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde rakipleri de belirlendi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası 2022 elemelerine G Grubu'ndan katılacak. 2022 yılında Katar'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler oldu? işte detaylar…

Türkiye’nin Dünya kupası elemelerinde rakipleri kimler oldu?

Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası 2022 elemelerine G Grubu'ndan katılacak. Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

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