Avrupa'nın en prestijli Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, unutulmaz bir anıya imza attı. Tören sırasında duygusal bir an yaşayan Akyüz, zaferini Filistin bayrağını açarak ve geleneksel Filistin dansı olan dabke'yi sergileyerek taçlandırdı.

BABASI ERBAKAN'IN YAKIN KORUMASIYDI

Akyüz'ün ailesinin bu başarıdaki rolü ise oldukça büyük. Babası, Merhum Başbakanlardan ve Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın Sakarya Grubu'ndan yakın koruması olan Abdurrahman Akyüz, aynı zamanda Türkiye Wushu Federasyonu'nun (TWF) Asbaşkanı. Bu etkileyici aile bağları, Necmettin Erbakan Akyüz'ün sporculuk kariyerine güçlü bir temel sağlamış gibi görünüyor.

Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi. Necmettin Erbakan Akyüz şampiyonluğu elinden alınınca bakın neler söyledi?

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