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Gündem Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi
Gündem

Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-04 09:50:00 - 2024-05-04 09:52:52

Avrupa'nın en prestijli Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, unutulmaz bir anıya imza attı. Tören sırasında duygusal bir an yaşayan Akyüz, zaferini Filistin bayrağını açarak ve geleneksel Filistin dansı olan dabke'yi sergileyerek taçlandırdı. Bu olağanüstü başarı, Akyüz'ün ailesinin destek ve etkisiyle daha da anlam kazandı. Akyüz'ün babasının kim olduğunu öğrendiğinizde ise çok şaşıracaksınız.

Avrupa'nın en prestijli Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, unutulmaz bir anıya imza attı. Tören sırasında duygusal bir an yaşayan Akyüz, zaferini Filistin bayrağını açarak ve geleneksel Filistin dansı olan dabke'yi sergileyerek taçlandırdı.

 

BABASI ERBAKAN'IN YAKIN KORUMASIYDI

Akyüz'ün ailesinin bu başarıdaki rolü ise oldukça büyük. Babası, Merhum Başbakanlardan ve Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın Sakarya Grubu'ndan yakın koruması olan Abdurrahman Akyüz, aynı zamanda Türkiye Wushu Federasyonu'nun (TWF) Asbaşkanı. Bu etkileyici aile bağları, Necmettin Erbakan Akyüz'ün sporculuk kariyerine güçlü bir temel sağlamış gibi görünüyor.

Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi. Necmettin Erbakan Akyüz şampiyonluğu elinden alınınca bakın neler söyledi?
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Yorumlar

hikmet

A. Rahman Bey´i tabii ki biliyoruz ve hatiliyoruz, Allah Razi Olsun ondan ve yengemizden ki böyle evlatlar yetisdirmisler! Rahmetli Hocamizin yanindan bir saniye olsun ayrilmayan, davranisi ve durusu ile örf ve adetlerimizi resmen gözümüzün önünde bizlere de yasatiyordu ki, bahsetmis oldugum dönemler, zor yillardi, laikci, putcu mason ve seytani olusumlarin baskilarinin zirve yaptigi dönemlerden bahsediyorum. Sakarya gurubundan olarak da haberlerini okumusduk, hatta bir basin toplantisinda o devrin gazetecilerinin Hocamiza abuk sabuk sorular sordugu dönemlerde kendisinin bakislarini hic unutamam, simdi 360 derece dönerek ayagi ile yüzüne tekmeye vurmasi icin dua ediyordum, tabii biz de o zamanlar genc ve cahil idik.

Ömer

Dünyaya iyi bir ders vermiş maşallah, berakellah
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