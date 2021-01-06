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Dünya Dünya koronavirüsle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor
Dünya

Dünya koronavirüsle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor

Asya ülkesi Hindistan'ın genelinde yabani kazlarda, kargalarda ve ördeklerde kuş gribi tespit edildi. On binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:04:00 -
Dünya koronavirüsle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor

Koronavirüs salgının etkisini sürdürdüğü Hindistan'da kuş gribi patlak verdi. Ülke genelinde kaz, karga ve ördeklerde kuş gribi (H85N) tespit edilirken, yetkililer harekete geçti. Federal hükümet, eyaletlerden yayılmayı azaltmak için "acil önlemler" almalarını isteyerek salgın alarmı verdi ve kümes hayvanlarının itlafına başlandı.

36 binden fazla kuş itlaf edilecek

Bazı bölgelerde kümesler kapatılırken, yumurta satışı durduruldu. Veteriner Vikram Singh Himachal Pradesh eyaletinde çoğu Sibirya ve Moğolistan'dan gelen yaklaşık 2 bin 400 göçmen kuşun Pong Baraj Gölü çevresinde ölü bulunduğunu açıkladı. Kerala eyaletinde ise yetkililer, 12 bin civarı ördeğin telef olduğunu, eyaletin yönergelerine göre 36 binden fazla kuşun itlaf edileceğini duyurdu.

Güvercin ve kargalar telef oluyor

Madhya Pradesh eyaletinde de son 10 gün içinde yüzlerce karganın ve güvercinin telef olduğu bildirildi. 50 ölü karganın bulunduğu Indore şehrinde yetkililer, soğuk algınlığı, öksürük ve ateş gibi semptomları olan vatandaşlar olduğunu belirtti. Batıdaki Gujarat ve kuzeydeki Rajasthan da ölü kargalar bulunduktan ve diğer yabani kuşlarda kuş gribi tespit edildikten sonra yüksek alarm durumuna geçen diğer iki eyalet oldu. Haryana eyaletinde ise yüzlerce kümes hayvanın öldüğü ifade edilirken, kuş gribi olup olmadıkları henüz bilinmiyor.

Öte yandan halka ölü veya gözle görülür şekilde hasta olduğu fark edilen kuşlara dokunmamaları tavsiye edildi.

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