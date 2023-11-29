Dünya katliama ağlarken festivalde eğlenmişlerdi! Suudi Arabistan'dan Filistin açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılara değinen Bin Ferhan, bu duruma karşı tutumları bağlamında 11 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İslam ve Arap ülkeleri olarak "Gazze'de derhal kalıcı ateşkes sağlanması ve gerçek bir barış sürecinin inşa edilmesi" yönünde net ve tek mesaja sahip olduklarına işaret eden Bin Ferhan, BMGK'nin 2712 sayılı kararının uygulanarak kapsamlı ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'in saldırıları zayıf ve kabul edilemez"

"İnsani aranın" İsrail'i uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka karşı sorumluluklarından kurtaramayacağına dikkati çeken Bin Ferhan, İsrail'in kendini savunma konusuyla ilgili öne sürdüğü gerekçelerini "zayıf ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara "insani ara" mutabakatının sona ermesiyle askeri gerilimin yeniden devam edilmesinin ise BMGK için utanç kaynağı olacağını ifade eden Bin Ferhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu oturumda su, gıda ve ilaçların bir çözüme götürmeyeceğini duyduk, o zaman çözüme götürecekler ne var? Daha fazla ölüm, sivillerin daha fazla acı çekmesi, hayır. Bizleri çözüme yakınlaştıracak ateşkesin olması ve İsrail'in on yıllarca devam eden barış çabalarını olumlu karşılamasıdır."

"Bizler barış elçileriyiz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Bizler barış elçileriyiz. Madem barış bizim stratejik seçeneğimizdir, o halde bunun karşı taraf için bir seçenek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye bomba yağarken eğlendiler!

Uluslararası kamuoyu, katil İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan çoğu çocuk olmak üzere binlerce Müslümanın katliamına ağlarken Suudi Arabistan, milyonlarca dolar harcadıkları Riyad Sezonu Festivali ile eğlence düzenlemişti.