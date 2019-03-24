Dünya karnını Türk simidi ile doyuruyor

Nevzat Orbay Bursa

Yurtiçindeki girişimcilik başarısını yurtdışına taşıyan Simit Sarayı, üç yeni mağaza açmaya hazırlanıyor. 2018 yılında gelirlerinin yüzde 67’sini yurtdışından sağladıklarını belirten Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, önümüzdeki günlerde Irak, Cezayir ve Malezya’da mağaza açarak yurtdışında 28 ülkeye ulaşacaklarını söyledi.

Türk şirketiyiz, Türk kalacağız, Türkiye’ye güveniyoruz

Global finansman kullanmadıklarını ifade eden Kavukcu, “Yerli finansmanla büyümeye devam ediyoruz. Türk şirketiyiz, Türk kalacağız. Türkiye’ye güveniyoruz” dedi. Her ülkede birer büyükelçilik gibi görüldüklerini ifade eden Abdullah Kavukcu, “Yurtdışında mağazalarımıza gelen vatandaşlar, kendilerini evinde hissediyor” diye konuştu. Globalde Londra merkezli büyüdüklerini belirten Kavukcu, 2019 yılında ABD ve Uzakdoğu’da büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Kavukcu, şunları söyledi: “1.5-2 liralık simidi globalde o ülkenin para birimiyle satıyoruz. 2018’de gelirlerimizin yüzde 67’sini yurtdışından sağladık. Yeni mağazalarla bunu yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

Simide teknolojiyi kattı

Abdullah Kavukcu, dijitalleşmeye de önem verdiklerini belirterek, ”Bir simidin üzerinde ne kadar susam olduğuna kadar hesaplıyoruz artık. Müşterimiz mağazalarımıza girerken, nelere alerjisi olduğunu bilerek ona uygun üretim yapıyoruz” diye konuştu.

“Ekonomi değil, psikolojimiz bozuk”

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “2018’de bir karamsarlık vardı. Hepsini atlatıyoruz. Ekonomi değil, psikolojimiz bozuk. Öncelikle psikolojimizi düzeltmemiz gerekiyor” dedi.