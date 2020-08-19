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Gündem Dünya karanlığa mı gömülecek? NASA uzmanlarından gelen çıkış şoke etti
Gündem

Dünya karanlığa mı gömülecek? NASA uzmanlarından gelen çıkış şoke etti

Koronavirüs sonrası felaket olarak gösterilen 'dünyadaki elektrik kesintileri' ile ilgili NASA uzmanlarının yorumları dünyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:00:00 -
Dünya karanlığa mı gömülecek? NASA uzmanlarından gelen çıkış şoke etti

The Economist dergisinin kapağını yorumlayan stratejistler, koronavirüsten sonraki felaketleri yorumlayarak, güneşte yaşanacak solar bir patlama sonrası dünya genelinde büyük ölçekli elektirik kesintileri meydana geleceğini ve dünyanın karanlığa gömüleceği şeklinde yorumlar yaptı.

Gazeteci Mehmet Ali Önel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanacağı öne sürülen elektirik kesintilerinin NASA uzmanları tarafından doğrulandığını belirtti.

NASA uzmanlarının "Güneş'ten çıkan enerji bazen manyetosfer ile "uzay hava olayları" denen şeyi yaratacak şekilde etkileşime girebilir. Jeomanyetik fırtınalar; Uydular, GPS, elektrik şebekeleri ve hatta ticari havayollarının uçuşlarını olumsuz etkileyebilir" çıkışını yorumlayan Mehmet Ali Önel, ‘Bir süredir kuresel çapta uzun süreli elektrik kesintileri olacağı, iletişimin tamamen felç olacağı, bir nevi elektrik öncesi hayata dönülecegine dair iddialar vardı. NASA uzmanları iddiayı doğrulayan bilgiler vermiş. Güneş kaynaklı manyetik fırtınalar yaşamı felç edebilirmiş’ açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Güneş'ten çıkan enerji bizim elekrikleri kesmez, olsa olsa manyakca artan döviz nedeniyle artan borcları ödeyemezsek o zaman olur.
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