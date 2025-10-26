Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu ve Dünya Güreş Birliği iş birliğiyle Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda gerçekleştirilen şampiyona, gün boyunca yoğun seyirci ilgisine sahne oldu. 130’dan fazla pehlivanın yer aldığı müsabakalarda sporcular, ülkelerini temsil etmek için minderde kıyasıya mücadele verdi.

Dokuz farklı sıklette gerçekleştirilen karşılaşmalarda Türk sporcular üstün performans sergiledi. 50-55 kilogramda Halil Gökdeniz, 60 kilogramda Emircan Çolak, 65 kilogramda Hamza Zopalı, 70 kilogramda Haydar Yavuz, 75 kilogramda Muhsin Barbak, 80 kilogramda Ömer Faruk Çayır, 85 kilogramda Coşkun Keleş ve 90 kilogramda Osman Göçen altın madalya elde etti. Şampiyonanın en dikkat çeken karşılaşması olan Başpehlivanlık finalinde ise Türk güreşçi Feyzullah Aktürk, İranlı rakibi Mostafa Najafi’yi mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, etkinliğin önemine değinerek, "Bu organizasyonla birlikte karakucak güreşimizi Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz. Bu imkânı bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise organizasyonun şehir için taşıdığı anlamı vurgulayarak, "Bugün şehrimiz adına çok heyecanlıyız. Tarihe geçecek bir adım şehrimizde atılıyor. Ata sporumuz karakucak güreşinin tüm dünyaya tanıtıldığı dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyona, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk karakucak şampiyonası olma özelliği taşıyor. Bugün Kahramanmaraş’ta sadece güreş yapılmıyor, tarihe bir sayfa daha ekleniyor" ifadelerini kullandı.