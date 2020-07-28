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Dünya

Dünya Karadeniz’e kilitlendi! Rus Su-27 jetinden ABD’ye ağır darbe

Rus Su-27 jetinin, ABD'nin Karadeniz üzerindeki başka bir askeri uçağını ele geçirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:30:00 -
Dünya Karadeniz’e kilitlendi! Rus Su-27 jetinden ABD’ye ağır darbe

Bir Rus Su-27 savaş uçağı dün, ABD'nin Karadeniz'deki uluslararası sular üzerinde keşif uçağına müdahale etmek için uçtu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rus Hava Savunma Kuvvetleri'nin 27 Temmuz'da Rus sınırına yaklaşan ve uçaklarını konuşlandırmaya sevk eden bir uçak tespit ettiğini belirtti.

“Güney askeri bölgedeki Su-27 Hava Kuvvetleri avcı uçağı, uçan hedefi durdurmak için uçtu. Savaş ekibi hedefe ulaşmak için güvenli bir mesafeden yaklaştı ve Amerikan Poseidon keşif uçağı olduğu ortaya çıktı. ”

Keşif uçağı Rus sınırından uzaklaştıktan sonra avcı üssüne geri döndü.

Birkaç gün önce, Rusya Savunma Bakanlığı 23 Temmuz'da uçağın Rusya sınırına yaklaştığı sırada Karadeniz'in nötr suları üzerinde görünen bir ABD keşif uçağının videosunu yayınladı, böylece Rus ordusu onu izlemeye başladı .

Görüntüler, Rus savaş ekibinin Amerikan uçağına güvenli bir mesafeden nasıl yaklaştığını gösterdi ve onu bugün ele geçirilen uçakla aynı olan P-8A Poseidon keşif uçağı olarak tanımladı.

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