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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

- Milli sporcu Sema Çalışkan, 64 kiloda bronz madalya kazandı

23 Kasım 2018 Cuma 15:43
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

ANKARA (AA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sema Çalışkan, bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonda 64 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Sema Çalışkan, Ukraynalı Mariia Bova ile karşılaştı.

Rakibine yenilen Sema Çalışkan, şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:43
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  2. bronz madalya
  3. Sema Çalışkan
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