Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Milli sporcu Elif Güneri, 81 kiloda bronz madalya kazandı22 Kasım 2018 Perşembe 17:42
İSTANBUL (AA) - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, bronz madalya elde etti.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonda, 81 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Elif Güneri, Çinli Lina Wang ile karşılaştı.
Yarı final maçında rakibine mağlup olan Elif Güneri, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
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