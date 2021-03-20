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Dünya Dünya Joe Biden’in bu görüntüsünü konuşuyor! İşte sebebi
Dünya

Dünya Joe Biden’in bu görüntüsünü konuşuyor! İşte sebebi

ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken düşmesi sonrası Beyaz Saray Basın Sekreterinden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:26:00 -

Dünya, ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntülerini konuşuyor.

Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, Georgia'ya gitmek için uçağa binerken merdivenlerde 3 kere art arda düştü.

Bir Amerikan başkanının verebileceği en kötü görüntüyü veren Joe Biden, merdivenleri çıkmayı başardı ve asker selamı verdikten sonra uçağa bindi.

Bacaklarında yaralar var

Uçakta Joe Biden'ın sağlık durumu hemen kontrol edildi ve bacaklarında hafif yaralanmaların olduğu görüldü.

Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin resmi ağızdan geldi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

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Yorumlar

Yasin Kurutoprak

Bu baydında dünya için çok sıkıntılı olacak. 4 yıl zor geçer  
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Memleketim

Bunda ne var insanlık hali deveden düşmüş
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