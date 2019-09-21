Taha Akgül dünya ikincisi oldu! Milli Gururumuz Taha Akgül hakkında detyalar merak ediliyor. Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz Taha Akgül kimdir? sorusu Taha Akgül'ün galibiyetinin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Taha Akgül,125 kilo serbest stilde Çinli Zhiwei Deng'i devirerek finale yükselmişti. Milli güreşçimiz bugün final mücadelesi için tekrar mindere çıktı, bu maçı kazanması durumunda ise altın madalyanın sahibi olacaktı. Finalde gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelen Taha Akgül bugünkü maçında yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Peki, Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz Taha Akgül kimdir?

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Milli güreşçi mücadeleden 6-6 eşitlikle ayrıldı. Son puanı rakibi aldığı için Taha altın madalyayı rakibine kaptırdı.

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz Taha Akgül kimdir?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 Sivas doğumludur. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.