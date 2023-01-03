Yeni bir yıla başlarken dünya bilim insanları, “İklim Acil Durumu” uyarısı ile tüm dünyayı doğayı korumak için harekete geçirmeye davet ediyor. “Şu anda dünya için ‘kırmızı kod’ durumundayız” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İbrahim Özdemir; “İnsanlık, kesin olarak bir iklim acil durumuyla karşı karşıya. Hâlihazırda muazzam boyutlarda olan insanî acıların boyutu, iklim kaynaklı felaketlerinin artmasıyla birlikte hızla büyüyor. Bu nedenle bilim insanlarını, vatandaşları ve dünya liderlerini bu özel raporu okumaya ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için gerekli adımları hızlı bir biçimde atmaya çağırıyoruz” dedi. Söz konusu uyarı metninde iklim krizinin doğurduğu sonuçlar detaylı bir şekilde ele alındı.

2022’de çevre için önemli çalışmalar yaptık

2022’de çevrenin korunması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, 2022’de Al-Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi projesini tamamladıklarını bunu da Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la birlikte Eylül 2022’de kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir : “Marmara denizi hala ölüm döşeğinde”

Yeni bir yıla başlarken dünya bilim insanlarının “İklim Acil Durumu” uyarısı ile tüm dünyayı doğayı korumak için harekete geçirmeye davet ettiklerini kaydeden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, uyarı metnini tercüme ederek paylaşmak istediğini kaydetti. Özdemir, “ 2022 yılı 1992 yılında bin 700'den fazla bilim insanı tarafından imzalanan Dünya Bilim İnsanlarının İnsanlığa Uyarısının 30’uncu yıldönümüydü. Bu süreçte çok olumlu gelişmeler olsa da gezegenimizin tahribatı ve iklimle ilgili sorunlar devam etti. Marmara Denizi hala ölüm döşeğinde. Başta Ergene Nehri olmak üzere birçok nehrimizde artık balıklar yaşamıyor. Gezegenimize, çevremize, topraklarımıza, denizlerimize, göllerimize, ormanlarımıza kısaca ‘evimize’ sahip çıkma zamanı. Ünlü bilim insanlarının kaleme aldığı ve şu ana kadar yaklaşık 15 bin bilim insanının imzaladığı manifestoyu sizler için tercüme ettik. Tabii, öncelikle Müslüman bir çevreci olarak ben de bu çağrıyı imzaladığımı belirteyim.” dedi.

Dünya için kırmızı kod durumundayız

Manifestoyu hazırlayan bilim insanlarının mesajının açık ve net olduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Şu anda dünya için ‘kırmızı kod’ durumundayız. İnsanlık, kesin olarak bir iklim acil durumuyla karşı karşıya. Hâlihazırda muazzam boyutlarda olan insanî acıların boyutu, iklim kaynaklı felaketlerinin artmasıyla birlikte hızla büyüyor. Bu nedenle bilim insanlarını, vatandaşları ve dünya liderlerini bu özel raporu okumaya ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için gerekli adımları hızlı bir biçimde atmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımız bu küresel krizin ahlaki aciliyetine dikkat çekiyor.” dedi.

Kendilerinin de yapmaya çalıştığı şeyin aynı olduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, “Başkasından bir şey beklemeden ahlaki olarak harekete geçmek. Neler yapabileceğimizi Web sayfamızda paylaşıyoruz. Tabii, bunu açıklayan birçok çevreci dostumuz var. Bilim insanları bu yeni çağrıda ‘İklimle ilgili son felaketleri takip ediyor, gezegenin hayatî belirtilerini değerlendiriyor ve kapsamlı politika önerileri’ sunuyorlar.” dedi.

Dünya en yüksek sıcaklık seviyesine doğru ilerliyor

Prof. Dr. İbrahim Özdemir tarafından Türkçe’ye çevrilen 2022 İklim Acil Durumu Uyarısı metninde mevcut politikaların, gezegeni 2100 yılına kadar yaklaşık 3 santigrat derece ısınmaya doğru götürdüğü belirtilerek “Bu, dünyanın son 3 milyon yıldır yaşamadığı bir sıcaklık seviyesidir. Küresel ısınmanın sonuçları giderek daha aşırı hâle gelmektedir ve dünya çapında toplumsal çöküş gibi sonuçlar akla yatkındır ve tehlikeli bir şekilde yeterince araştırılmamıştır.” denildi.

İklim değişikliği gıda krizine de yol açabilir

Uyarı metninde iklim değişikliğinin, dünya genelinde şiddetli hava olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu artırdığına dikkat çekilerek “Bunun nedeni muhtemelen genel bir ısınma eğilimi, değişen yağış modelleri, yükselen deniz seviyeleri ve hava akımlarındaki değişiklikler de dâhil olmak üzere birbiriyle bağlantılı çeşitli süreçlerdir. Örneğin Kuzey Kutbu'ndaki hızlı ısınma, Kuzey Yarımküredeki yaz hava akımını kıvrılmaya ve tıkanmaya daha yatkın hâle getirerek sıcak hava dalgalarına, sellere, kuraklıklara ve diğer felaketlere neden olmuş olabilir. Bazı aşırı hava olayları artık sadece daha sık değil, daha yoğun ya da zaman ve mekân olarak birbirine daha yakın gerçekleşiyor. Bu durum hasarı artırmakta, iyileşme süresini kısaltmakta ve ayrıca büyük gıda üretim bölgelerinde mahsul veriminde eş zamanlı küresel başarısızlık gibi aşırı risklerin olasılığını artırabilir.” uyarısında bulunuldu.

Felaketler yoksul insanlara orantısız şekilde zarar veriyor

Dünya genelinde daha önce nadiren meydana gelen olay ve felaketlere artık düzenli olarak şahit olunduğunun belirtildiği metinde “Trajik bir şekilde bu felaketler, sera gazı birikimine en az katkıda bulunan düşük gelirli bölgelerdeki yoksul insanlara orantısız bir şekilde zarar veriyor. Örneğin 2022 yazında Pakistan'ın üçte biri sular altında kaldı, 33 milyon insan yerinden oldu ve bundan 16 milyon çocuk etkilendi. Bu yıl yaşanan diğer felaketler arasında Avrupa'daki korkunç orman yangınları, Avustralya'nın doğusunda arka arkaya yaşanan hortumlar ve ardından gelen seller, Çin ve Avrupa'da kuruyan çok sayıda nehir, ABD'nin güneydoğusunu vuran olağanüstü şiddetli bir kasırga, Bangladeş ve Hindistan'daki güçlü fırtınalar ve geniş çaplı seller yer alıyor” denilerek dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylardan örneklere yer verildi. Uyarı metninde ayrıca ekonomi, enerji, iklim etkileri, iklim politikası gibi detaylara yer verilerek harekete geçme çağrısında bulunuldu.