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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada ilk 6'ya girenler olimpiyat vizesi alacak. Telafisi olmayacak müsabakalar bizleri bekliyor" - "Hedef olarak, 18 kotanın tamamının alınmasını koymuştum. Sporcuların çalışma azmi ve hırsı benim bu hedefe olan inancımı artırdı"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize vereceğine işaret ederek, "Telafisi olmayacak müsabakalar bizleri bekliyor." dedi.

TGF'den yapılan açıklamaya göre Aydın, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu Aladağ'da sürdüren Grekoromen Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Spor Genel Müdürlüğü Organizasyonlar Daire Başkanı ve dünya şampiyonu eski güreşçi Ercan Yıldız'la kampa gelen Aydın, takımın son durumu hakkında teknik direktör Salih Bora ile ekibinden bilgi aldı. Aydın, daha sonra milli takım idmanını takip ederek kampta bulunan güreşçilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGF Başkanı Musa Aydın, "Son yılların en önemli Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada ilk 6'ya girenler olimpiyat vizesi alacak. Telafisi olmayacak müsabakalar bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, tüm takımların kamplarını sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "En ufak ihtiyaçlarının bile karşılanması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tek düşüncemiz onlara iyi bir çalışma ortamı hazırlamak. Tüm güreşçilerimizin performansı beni inanılmaz mutlu etti. Hedef olarak, 18 kotanın tamamının alınmasını koymuştum. Sporcuların çalışma azmi ve hırsı benim bu hedefe olan inancımı artırdı." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Dünya Güreş Şampiyonası
  3. kamp
  4. Musa Aydın

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