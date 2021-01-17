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Dünya Dünya gündemini altüst eden koronavirüs itirafı: Mağarada ısırıldık
Dünya

Dünya gündemini altüst eden koronavirüs itirafı: Mağarada ısırıldık

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalarda bulunan bir bilim insanı, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını sonunda itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:34:00 -
Dünya gündemini altüst eden koronavirüs itirafı: Mağarada ısırıldık

Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti.

Vuhan Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından saldırıya uğradığını ve burada ısırıldığını açıkladı.

İngiliz medyası Dailymail’de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi.

Hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.

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Yorumlar

Ali Kaya

HEY ALLAHIN ALIKLARI GÜLDÜRMEYİN BALIKLARI, ÇİNİN YAPTIPINI BAŞKA BİR ÜLKE BUNU YAPSAYDI TÜM DÜNYA YAPTIRIM UYGULARDI
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Putsavar

bizim bayraktar bunu öttürür öttürürr sıkysa havada it dalaşı yapalımm heyyy yavrummm heyyy.eyyyy rusyaaaa havaların hakimi türkiyedir türkiye.bizi ancak takip edersiniz kopyacı putin efendi
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