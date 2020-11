Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi

Korona virüs nedeniyle dünyada ayda 200 milyarı aşkın kullanılan maske doğayı tehdit ediyor. Evrim Ağacı'nın Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ise çok konuşuldu. Atık maskeler, denizlerin ve okyanusların diplerinden fotoğrafta gördüğünüz makak maymunlarının yaşadığı alanlara kadar her noktaya ulaşmış halde.



Dünya'da 50 milyondan fazla insana bulaşan korona virüs nedeniyle ayda yaklaşık 200 milyar adet maske kullanılıyor. Bu maskeler kullanıldıktan sonra çevreye atıldığı için başta okyanuslar olmak üzere doğal yaşamı da etkilemeye başladı

Evrim Ağacı'nın Instagram hesabında yer verilen bilgiye göre, atık maskeler denizlerin ve okyanusların diplerinden fotoğrafta gördüğünüz makak maymunlarının yaşadığı alanlara kadar her noktaya ulaşmış halde.

Kullanılan maskeler insanların taşıdığı olası hastalıkları da peşlerinde taşıyor ve hayvanlara bulaşmasına neden oluyor. Evrim Ağacı'nın verdiği bilgiler şu şekilde:





"Günümüzde dünya çapında her ay 200 milyardan fazla maske kullanılmaktadır ve araştırmalara göre bu kullanılan maskeler, her geçen gün çevre kirliliğini yüksek oranda arttırmaya devam etmektedir.Kullanılıp hiçbir şey yokmuşçasına çevreye atılan maskelerin tüm doğayı olumsuz etkilediğini gözlemlemeye başladık bile. Atık maskeler, denizlerin ve okyanusların diplerinden fotoğrafta gördüğünüz makak maymunlarının yaşadığı alanlara kadar her noktaya ulaşmış halde. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi makak maymunları ve diğer birçok memeli türü atık maskeleri yemektedirler. Yemeseler bile plastiklerin sahip olduğu toksinleri emme özelliği sayesinde maskeleri ağızlarına götürmeleri onları zehirlemeye yetmektedir ve günümüzde birçok deniz ve kara memelisi, sadece tek kullanımlık maskeler yüzünden zehirlenip ölmektedir!Bu durumu önlemek sadece bizim elimizde, onları yere atmayın!"