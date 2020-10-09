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Aktüel Dünya Gıda Programı'nda Nobel Barış Ödülü sevinci
Aktüel

Dünya Gıda Programı'nda Nobel Barış Ödülü sevinci

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:36:07 -
Dünya Gıda Programı'nda Nobel Barış Ödülü sevinci

CENEVRE (AA) - Açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri, "gurur dolu bir an" yaşadıklarını belirterek, "Aday olmak bile tek başına bizim için yeterliydi ama Nobel Barış Ödülü'nü kazandığımızın açıklanması tam anlamıyla bir başarı." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında ödülün WFP'ye verildiğini öğrenen Sözcü Phiri, büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Haberi aldıktan sonra ilk duygularını "gerçek bir gurur anı" diye aktaran Phiri, yaklaşık 83 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve ödülün WFP çalışanları ve sahadaki gönüllüler için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Phiri, "Çok mutluyum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu ödül sahada büyük fedakarlık yapan tüm WFP çalışanları için. Aday olmak bile tek başına bizim için yeterliydi ama Nobel Barış Ödülü'nü kazandığımızın açıklanması tam anlamıyla bir başarı." ifadelerini kullandı.

- "2020 WFP için rekorlar yılı oldu"

Phiri, 2020'nin WFP için rekorlarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünya için zorluklarla geçtiğini belirtti.

Bu yıl yaptıkları insani yardım faaliyetlerine donör ülkelerin büyük destek verdiğini aktaran Phiri, "Bağışçılardan rekor seviyede fon (finansman destek) aldık." dedi.

Phiri, WFP'nin çatışma bölgelerinde zor şartlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Kuraklıktan kaynaklanan acil durumlarla karşı karşıya kalanlara, iklim değişikliğinden etkilenenlere ve dünyanın dört bir yanında acil yardıma muhtaç insanlara yardımları sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.





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