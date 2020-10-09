Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley'den Nobel Barış Ödülü açıklaması

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Nobel Barış Ödülü’nü kazanmalarının kendi çalışmaları için mütevazi ve aynı zamanda etkileyici bir takdir olduğunu belirtti.



Merkezi Roma'da olan WFP'nin ABD'li İcra Direktörü Beasley, Nobel Ödülü'nü kazanmaları dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.



Beasley, "WFP’ye Nobel Barış Ödülü verilmesi, her gün hayatları istikrarsızlık ve çatışmalarla paramparça olan 100 milyon aç kadın-erkek-çocuğa yiyecek ve yardım götürmek için hayatlarını tehlikeye atan WFP personelinin çalışmalarının mütevazi ve etkileyici bir takdiridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dünyadaki 690 milyon aç insandan her birinin huzur içinde ve açlık çekmeden yaşama hakkı olduğunun altını çizen Beasley, "Norveç Nobel Komitesi, bugün küresel ilgiyi, bu insanlara ve çatışmaların yıkıcı sonuçlarına çekti." ifadesini kullandı.

Beasley, iklim şokları ve ekonomik baskıların bu insanların içinde bulunduğu durumu daha da ağırlaştırdığını, şu anda ise Kovid-19 salgınının milyonlarca insanı daha açlığın eşiğine getirdiğini kaydetti.



Nobel Barış Ödülü'nün tek başına WFP'nin olmadığını belirten Beasley, "Aç ve savunmasız insanlara yardım etme tutkusu bizimkiyle aynı olan hükümet, kuruluşlar, özel sektör ortaklarıyla yakın şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



WFP İcra Direktörü Beasley, şöyle devam etti:



"Çatışmanın olduğu yerde açlık vardır. Açlığın olduğu yerde de genellikle çatışma vardır. Bugün gıda güvenliği, barış ve istikrarın birlikte yürüdüğünü hatırlatmak isteriz. Barış olmadan küresel hedefimiz olan sıfır açlığa ulaşamayız. Açlık varken, katiyen barışçıl bir dünyaya sahip olamayacağız."

Beasley, Twitter’daki hesabından paylaştığı video mesajında da ödül haberini aldıktan sonra büyük sürpriz yaşadığını ifade ederek, "Bu inanılmaz, hayatımda ilk kez bir şey karşısında söyleyecek kelime bulamıyorum. Dünyanın farklı ve çeşitli zor alanlarında çalışan WFP ailesi bunu hak etti." dedi.



Norveç Nobel Komitesi, bugün yaptığı açıklamada, bu yıl açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle WFP’yi Nobel Barış Ödülü'ne layık gördüğünü duyurmuştu.



