Dünya genelinde yeniden enflasyon endişesi

Küresel piyasalarda enflasyon endişelerinin yeniden su yüzüne çıkmasıyla düşük iştah görülüyor.

Asya piyasalarında Çin'deki teknoloji rallisinin de sönümlenmesiyle gerileme izlenirken, ABD ve Avrupa vadelileri de geriliyor. Wall Street endekslerinde iki günlük yükselişin ardından vadeli fiyatlamaları negatif açılışa işaret ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3'ün üzerinde işlem görürken, Bloomberg Dolar Endeksi ise yatay bir görünüm sergiledi.

Yende kan kaybı ise devam ediyor. Dolar/yen kuru 134 seviyesinin de üzerini gördü.

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı ve metindeki yönlendirmeleri de yakından izleyecek. Piyasalar AMB'den faizde herhangi bir hamle beklemiyor.

Piyasalarda enflasyon endişelerini körükleyen temel unsur petrol fiyatlarının gücünü koruması oldu.

ABD'den gelen stok verilerinin petrol piyasasında sıkılaşma sinyalleri vermesinin ardından petrol fiyatlarında güçlü seyir sürdü.

ABD ham petrolü 122 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı verilere göre ham petrol stokları Mart başından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, akaryakıt stokları ise 8 yılın en düşük sürüş sezonu seviyesini gördü.

Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyeler de devam etti. Petrol fiyatındaki artışın akaryakıt istasyonlarına yansıması sonucu ABD'de benzinin galon fiyatı, 5 doların üstüne tırmandı.

Çin'de yeniden salgın önlemleri

Küresel piyasalar Çin'in salgın önlemlerini gevşetmesiyle nefes alırken, Şanghay'dan gelen yeni karar güveni bir miktar sarstı

Çin'in finans merkezi Şanghay'ın 2 milyon nüfusu barındıran Minhang bölgesinde salgının bulaşma riskini tespit edebilmek için yeni karantina önlemleri getirildi.

Hükümetin WeChat hesabından yaptığı duyuruya göre bölge sakinlerine 11 Haziran'da nükleik asit testleri uygulanacak ve testlerin tamamlanmasının ardından önlemler kaldırılacak.