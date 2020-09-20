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Aktüel Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu aştı.
Aktüel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:26:09 -
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu aştı.
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