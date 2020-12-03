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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:30:49 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 271'e, vaka sayısı 64 milyon 897 bin 870'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 279 bin 867 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 174 bin 531 ile Brezilya, 138 bin 657 ile Hindistan, 107 bin 565 ile Meksika, 59 bin 699 ile İngiltere, 57 bin 45 ile İtalya, 53 bin 816 ile Fransa, 48 bin 990 ile İran, 45 bin 784 ile İspanya, 41 bin 607 ile Rusya ve 39 bin 156 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 44 milyon 993 bin 631 kişi iyileşti.

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