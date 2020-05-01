Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 318 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 234 bin 264 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 48 bin 508 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 318 bin 719'a yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 70 bin 32 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 63 bin 19 kişi yaşamını yitirdi.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya 239 bin 639, İtalya 205 bin 463, İngiltere 171 bin 253, Fransa 167 bin 178, Almanya 163 bin 9, Türkiye 120 bin 204, Rusya 114 bin 431, İran 94 bin 640, Brezilya 87 bin 187, Çin 82 bin 874, Kanada 53 bin 236, Belçika 48 bin 519, Hollanda 39 bin 316, Peru 36 bin 976, Hindistan 35 bin 43, İsviçre 29 bin 586, Portekiz 25 bin 45, Ekvador 24 bin 934, Suudi Arabistan 22 bin 753, İsveç 21 bin 92, İrlanda 20 bin 612, Meksika 19 bin 224, Singapur 17 bin 101, Pakistan 16 bin 817, Şili 16 bin 23, İsrail 16 bin 4, Avusturya 15 bin 452, Japonya 14 bin 800, Belarus 14 bin 27, Katar 13 bin 49, Polonya 12 bin 877, Birleşik Arap Emirlikleri 12 bin 481, Romanya 12 bin 240, Ukrayna 10 bin 861, Güney Kore 10 bin 774 ve Endonezya 10 bin 118."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 27 bin 967, İngiltere 26 bin 771, İspanya 24 bin 543, Fransa 24 bin 374, Belçika 7 bin 594, Almanya 6 bin 623, İran 6 bin 28, Brezilya 6 bin 6, Hollanda 4 bin 795, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 184, Türkiye 3 bin 174, İsveç 2 bin 586, Meksika 1859, İsviçre 1737, İrlanda 1232, Rusya 1169, Hindistan 1154, Peru 1051, Portekiz 989, Ekvador 900, Endonezya 792, Romanya 723, Polonya 644, Avusturya 584, Japonya 443, Pakistan 385, Ukrayna 272, Güney Kore 248, Şili 227, İsrail 223, Suudi Arabistan 162, Birleşik Arap Emirlikleri 105, Belarus 89, Singapur 15, Katar 10."