0553 313 94 23

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ilk resmi antrenman kampı başlıyor

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nın ilk resmi antrenman kampı Kocaeli’nde düzenleniyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:48
Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ilk resmi antrenman kampı başlıyor

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nın ilk resmi antrenman kampı Kocaeli’nde düzenleniyor.


Kocaeli’nin 4 mevsim turizm şehir olması için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nın hazırlıkları devam ediyor. Ulusal ve uluslararası Kocaeli’nin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sunacak olan şampiyonanın ilk resmi antrenman kampı da 25 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak. İngiltere ve Slovenya’nın yanı sıra Türk Milli Takımı’nın da katılacağı ilk resmi antrenman kampı Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit’teki alanlarda düzenlenecek.


Öte yandan birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak önemli bir etkinliği daha organize edecek. 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası(JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF), 5 Temmuz 2017’de şampiyonayı düzenleme hakkını Türkiye’ye vermişti. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 50’nin üzerinde ülkeden 800’ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    1. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    2. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    3. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    4. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    5. Engelliler denize açıldı
    6. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    7. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    8. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    9. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    10. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    11. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    12. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    13. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    14. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    15. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    16. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    17. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    18. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    19. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    20. Quaresma'dan açıklama
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı