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Dünya Gençler Halter Şampiyonası

- Fiji'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde milli sporcu Ayşe Doğan, koparma, silkme ve toplamda 3 bronz madalya kazandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
Dünya Gençler Halter Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Fiji'de başlayan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Doğan, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde kızlar 45 kiloda mücadele eden Ayşe Doğan, koparmada 68, silkmede 83, toplamda da 151 kiloluk dereceleriyle 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye'yi 6 kız, 6 erkek toplam 12 sporcunun temsil ettiği şampiyonada yarın erkekler 67 kiloda Yusuf Göçmenoğlu ile Furkan Özbek, 61 kiloda Caner Toptaş ve Doğan Dönen ile kızlar 49 kiloda Pelinsu Bayav mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, planlı ve önemli çalışmalar neticesinde başarılı sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milli takım antrenörü Raif Özel ise güçlü sporculara sahip olduklarını vurgulayarak, madalya sıralamasında üst basamaklarda yer almak istediklerini kaydetti.

47 ülkeden toplam 248 sporcunun yer aldığı şampiyona 8 Haziran'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
  1. Ayşe Doğan
  2. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
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  4. halter
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  6. Tamer Taşpınar
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