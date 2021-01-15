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Spor Dünya Galatasaray’ın eski yıldızı Drogba’yı konuşuyor! Rezil görüntüleri ifşa oldu
Spor

Dünya Galatasaray’ın eski yıldızı Drogba’yı konuşuyor! Rezil görüntüleri ifşa oldu

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü eski yıldız Didier Drogba, 10 yıllık eşi Lalla Diakate ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Fildişili eski golcünün, başka kadınla rezil görüntüleri ortaya çıktı. Hesabının hacklendiği belirtilen Drogba, söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yaparak, eşi ile ayrılacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:48:00 -
Dünya Galatasaray’ın eski yıldızı Drogba’yı konuşuyor! Rezil görüntüleri ifşa oldu

Dünya futboluna damga vuran isimlerden biri olan Drogba, eşi ile boşanıyor. Chelsea ve Galatasaray'ın eski yıldızı, ayrılık kararını Instagram hesabından duyurdu. Ayrılığa sebep olan durum ise Drogba'nın rezil görüntülerinin ifşa olması. Fildişili yıldız, bir başka kadınla görüntüleri ortaya çıkınca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Drogba'nın bir kadınla yataktaki görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Drogba, "Pozitif! Beni ısırarak enfekte edecek" şeklinde bağırıyor.

Oyuncunun menajerinin açıklamasına göre Drogba'nın hesabı hacklendi ve görüntüler sosyal medyaya düştü. 2018 yılında futbola veda eden ve oynadığı dönemde milyonlarca taraftarın gönlünde taht kuran Drogba, bu olayın ardından ülkesinde büyük eleştiriler aldı.

Yaşanan sürecin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan futbolcu, Lalla Diakate ile birlikte 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını ve artık sadece çocuklarını düşündüklerini ifade etti.

Drogba'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen 20 yılın ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"

20 yıldır beraber olan Drogba-Lalla çifti 2011 yılında evlenmişti.

Kariyeri büyük başarılarla dolu olan Drogba; Marsilya, Chelsea, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giydi.

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