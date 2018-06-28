THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Dünya futbolunda bir ilk yaşandı! Sarı kartla gruptan çıktılar

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı. Japonya, Polonya'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için gruptan çıkan takım oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:35
Dünya futbolunda bir ilk yaşandı! Sarı kartla gruptan çıktılar

Dünya Kupası H Grubu'nun son maçlarında Senegal ile Kolombiya ve Japonya ile Polonya karşı karşıya geldi. Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup ederken grubu lider tamamladı. Japonya ise Polonya'ya 1-0 yenilmesine rağmen sarı kart kuralı sayesinde bir üst tura adını yazdırdı.

Kolombiya, Senegal galibiyeti ile birlikte puanını 6'ya yükseltip grubu lider tamamlarken Senegal ve Japonya 4 puan aldı, ikisi de 4 gol atıp, 4 gol yedi. Bu durumda Dünya Kupası tarihinde ilk kez fair play kuralı uygulandı. Kurala göre daha kart gören takım bir üst tura çıkıyor. Fair play kuralında sarı kartlara 1, kırmızı kartlara 2 puan veriliyor. Daha az puanı olan avantajlı sayılıyor.

 JAPONYA 4 - 6 SENEGAL

Polonya karşısında ilk yenilgisini yaşayan Japonya, 3 maçta 4 sarı kart görürken Senegal ise gördüğü 6 sarı kart nedeniyle turnuvadan elendi. Japonya, mağlup olması halinde sarı kart avantajı nedeniyle mağlup olduğu Polonya maçının son dakikalarında atak yapmadı ve savunmada bekledi. Senegal ise son dakikalarda yoğun baskı uygulasa da turnuvadan elenmekten kurtulamadı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 19:35
  1. Rusya
  2. Japonya
  3. Dünya Kupası
  4. Kolombiya
  5. Senegal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...