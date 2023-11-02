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Dünya Dünya felaketin eşiğinde! Patlayan nükleer santralde üçüncü evreye geçildi
Dünya

Dünya felaketin eşiğinde! Patlayan nükleer santralde üçüncü evreye geçildi

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:12:00 -
Dünya felaketin eşiğinde! Patlayan nükleer santralde üçüncü evreye geçildi

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında üçüncü evreye geçildi.

Santral işletmecisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim'de tamamlanan işlenmiş atık su boşaltımında üçüncü evre başladı.

Buna göre, 20 Kasım'a kadar günde yaklaşık 460 tonluk atık su, deniz seviyesinin altına inşa edilen tünel vasıtasıyla sahil kıyısından 1 kilometre açığa, Pasifik Okyanusu sularına salıverilecek.

Dördüncü evrede gerçekleşecek atık su boşaltımlarıyla Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden Mart 2024 sonuna kadar toplam 31 bin 200 ton atık su boşaltılması planlanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından temmuz başındaki nihai raporunda, planın, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.
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Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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